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Факты / Спорт

Guess Who’s Back? Зинченко вернулся в общую группу Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко возобновил тренировки после травмы.

Александр Зинченко

Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся к тренировкам.

Официальный YouTube-канал горожан сообщил об этом в видеоролике под названием Guess Who’s Back?

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На видео видно, что Зинченко рад вернуться на поле. Украинец позвал к себе и сразу же обнял партнера по команде Бернарду Силву.

Напомним, у 22-летнего футболиста были проблемы с коленом, поэтому Александру понадобилось хирургическое вмешательство.

Видео: Man City

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