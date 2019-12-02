Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко возобновил тренировки после травмы.
Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся к тренировкам.
Официальный YouTube-канал горожан сообщил об этом в видеоролике под названием Guess Who’s Back?
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На видео видно, что Зинченко рад вернуться на поле. Украинец позвал к себе и сразу же обнял партнера по команде Бернарду Силву.
Напомним, у 22-летнего футболиста были проблемы с коленом, поэтому Александру понадобилось хирургическое вмешательство.
Видео: Man City
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