Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду решил проигнорировать церемонию награждения премии Золотой мяч 2019.
Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не полетел в Париж на церемонию вручения награды Золотой мяч.
Португалец решил отдать предпочтение гала-вечеру Серии А в Милане, где ему вручат одну из индивидуальных наград.
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В прошлом году Роналду тоже пропустил церемонию вручения Золотого мяча. Тогда награда досталась хавбеку Реала Луке Модричу.
Кроме Роналду на Золотой мяч также претендуют Вирджил ван Дейк и Лионель Месси.
Напомним, определились составы групп финальной части Евро-2020.
Источник: Get French Football News
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