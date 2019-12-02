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Роналду не приедет на церемонию Золотого мяча 2019

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду решил проигнорировать церемонию награждения премии Золотой мяч 2019.

Роналду

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду не полетел в Париж на церемонию вручения награды Золотой мяч.

Португалец решил отдать предпочтение гала-вечеру Серии А в Милане, где ему вручат одну из индивидуальных наград.

Читайте: Золотой мяч 2019: кто получит награду (ГОЛОСОВАНИЕ)

В прошлом году Роналду тоже пропустил церемонию вручения Золотого мяча. Тогда награда досталась хавбеку Реала Луке Модричу.

Кроме Роналду на Золотой мяч также претендуют Вирджил ван Дейк и Лионель Месси.

Напомним, определились составы групп финальной части Евро-2020.

Источник: Get French Football News

Фото: Getty Images

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