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Факты / Спорт

WBO назвала Ломаченко лучшим боксером года

Украинский чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации.

Ломаченко

На Конгрессе WBO в Токио украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил свою награду.

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В 2019 году боксер провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Недавно Ломаченко занял первое место в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN.

В 2020 году украинец может выиграть чемпионский титул IBF в поединке против победителя боя Ричард Комми – Теофимо Лопес.

Также стало известно, что Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020 в Токио.

Фото: Boxing Scene

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