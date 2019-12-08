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Факты / Спорт

Впервые с 2017 года: Заря обыграла Динамо

ФК Заря победил киевское Динамо со счетом 2:1 в 17 туре украинской Премьер-лиги.

Впервые с 2017 года: Заря обыграла Динамо

Заря обыграла Динамо Киев со счетом 2:1 в 17 туре УПЛ. Луганчане с первых минут пошли в атаку. Первый гол им удалось забить в ворота киевлян на шестой минуте. Автором гола стал Богдан Михайличенко.

22-й мин счет в матче сравнял Вербич, который пробил точно в угол – 1:1.

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Во второй половни поединке вторую желтую получил Кадар и покинул поле. Через 4 мин после этого Заря во второй удачно пробила ворота киевлян и вырвалась вперед – 2:1.

Заря впервые с 2017 года победила Динамо и с 34 очками поднялась на 2 место УПЛ.

Ранее Факты ICTV писали, что м24 ноября Динамо со счетом 3:0 победило ФК Мариуполь в матче украинской Премьер-лиги.

Фото: zoryaluhansk

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