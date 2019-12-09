Усик может провести бой с Джошуа на стадионе Тоттенхэма

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что его подопечный будет защищать свои титулы в Лондоне.

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа скорее всего проведет защиту титулов в Лондоне на новом 62-тысячном стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Соперником британского боксера может стать украинец Александр Усик или болгарин Кубрат Пулев.

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Пулев является обязательным претендентом на титул IBF и наиболее вероятным следующим соперником, а Усик – обязательным претендентом на пояс WBO, который скорее всего сойдется в феврале-марте с Дереком Чисорой.

— IBF дали нам время до апреля, чтобы мы провели бой с Пулевым, а WBO в течение полугода обязала драться с Усиком. Спросим у WBO, можем ли мы сначала организовать бой с Пулевым, – сказал Хирн.

Также Хирн добавил, что команда Усика сначала хочет встречи украинца с Чисорой, и то, что стадион Тоттенхэма заинтересован принять бой с участием Джошуа.

Напомним, Энтони Джошуа победил мексиканца Энди Руиса по очкам в бою-реванше, который состоялся в Саудовской Аравии.

Фото: Boxing Scene