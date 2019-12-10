Шахтер 11 декабря в Харькове сыграет против Аталанты свой шестой матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер 11 декабря проведет последний шестой матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Горняки сыграют в Харькове против итальянской Аталанты на ОСК Металлист. Этот матч очень важен, учитывая ситуацию в турнирной таблице перед шестым туром.

Шахтер должен побеждать, чтобы забронировать себе выход в плей-офф. В случае ничьей команде Луиша Каштру придется лишь надеяться на поражение Динамо Загреб в матче против Манчестер Сити, или на ничейный результат этого матча.

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– Важно проанализировать нашу первую встречу в Италии. Сейчас соперник играет немного по-другому, значит, есть несколько отдельных факторов, исходя из которых, а также из нашей стратегии, выберем стартовый состав. Хотя, разумеется, он будет примерно тем же, каким мы обычно выступаем, плюс-минус два-три футболиста. На 75% команда будет без изменений, – рассказал главный тренер Шахтера Луиш Каштру.

Напомним, горняки во втором туре победили на выезде Аталанту за счетом 2:1.

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Прогноз Фактов ICTV: Шахтер – Аталанта – 2:1.

Напомним, Факты ICTV писали, где смотреть Шахтер – Аталанта. Для тех, кто не имеет такой возможности, мы проведем онлайн-трансляцию матча, которая начнется в 19.55 11 декабря.

Фото: Шахтер