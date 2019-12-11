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Факты / Спорт

Теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) впервые в карьере прошла в четвертьфинал турнира ITF в Дубае с призовым фондом $100 тыс.

Дар’я Снігур

17-летняя украинка Дарья Снигур в матче второго круга обыграла россиянку Анастасию Потапову (№95 WTA).

Дарья Снигур (Украина) – Анастасия Потапова (Россия) – 6:2, 6:3.

Следующей соперницей украинки станет теннисистка Магдалена Френш (№202 WTA) из Польши.

Читайте: Украинка Дарья Снигур победила в турнире ITF

В июле в финале юниорского Уимблдона 17-летняя украинка обыграла американку Алексу Ноэль.

Фото: ФТУ

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