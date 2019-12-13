Наставник сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как стал обладателем Золотого мяча в 2004 году.

13 декабря произошло выдающееся событие в истории украинского футбола. Именно в этот день в 2004 году форвард Милана и сборной Украины Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча.

— 15 лет прошло с тех пор, как мне выпала честь выиграть Золотой мяч. Я очень благодарен своим партнерам по команде и болельщикам, которые постоянно поддерживали меня, чтобы у меня было это важное достижение, – написал Шевченко на своей странице в Twitter.

Good morning everybody, 15 years have passed since I had the honor to win the Ballon d’Or. Once again, I am forever thankful to my teammates and all the fans who constantly supported me for this important achievement in my life. #2004 #BallondOr #OnThisDay pic.twitter.com/tF2po5Co9L — Andriy Shevchenko (@jksheva7) December 13, 2019

В голосовании за награду за Шевченко отдали голоса 40 из 52 респондентов. 27 из них поставили украинском на первую строчку. Всего Шевченко получил 175 баллов. Вторым в голосовании стал португалец Деку (139), третьим – хавбек бразилец Роналдиньо (133).

Читайте: Календарь матчей сборной Украины на Евро-2020

В 2004 году Шевченко стал лучшим бомбардиром Серии А, выиграл чемпионат и Суперкубок Италии и вошел в сборную года по версии УЕФА.

Напомним, в 2019 году обладателем Золотого мяча стал Лионель Месси, опередив в голосовании Вирджил ван Дейка на 7 очков.