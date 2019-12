13 декабря произошло выдающееся событие в истории украинского футбола. Именно в этот день в 2004 году форвард Милана и сборной Украины Андрей Шевченко стал обладателем Золотого мяча.

Good morning everybody, 15 years have passed since I had the honor to win the Ballon d’Or. Once again, I am forever thankful to my teammates and all the fans who constantly supported me for this important achievement in my life. #2004 #BallondOr #OnThisDay pic.twitter.com/tF2po5Co9L

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) December 13, 2019