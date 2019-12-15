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Факты / Спорт

Десна – Динамо: киевляне сделали себе подарок перед перерывом в УПЛ

Динамо благодаря победе над Десной уходит на зимний перерыв в чемпионате со вторым местом в турнирной таблице.

Десна – Динамо: киевляне сделали себе подарок перед перерывом в УПЛ

Киевское Динамо в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги минимально победило черниговской Десну – со счетом 1:0.

Во время матча 15 мая в Чернигове единственный гол записал на себя Цыганков, который получил мяч после отскока от защитника.

Еще один отличный шанс забить динамовцы имели уже в добавленное арбитром время во втором тайме. Вербич получил пробил пенальти в ворота Десны, но попал в перекладину.

Благодаря этой победе Динамо уходит на зимний перерыв со вторым местом в турнирной таблице.

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Матч кроме футбола запомнился поведением фанатов Динамо, которые сначала устроили дымовую завесу на поле, а затем повесили в своем секторе баннер с надписью: “Суркисы, от ##итесь от Динамо”.

Напомним, Динамо проиграло Лугано из Швейцарии и завершило выступления в текущем розыгрыше Лиги Европы.

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