Новый Национальный стадион в Токио имеет пять этажей над землей и два этажа под землей.

На новом Национальном стадионе в Токио, который открыли 15 декабря, состоятся церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2020.

Стадион, который имеет пять этажей над землей и два этажа под землей, строили в течение трех лет. Его общая площадь – 69,6 тыс. кв. м.







В Токио открыли 7-этажный стадион к Олимпиаде-2020 / 2 фотографии

Национальный стадион способен принять одновременно 68 тыс. зрителей. На его строительство потратили $1,44 млрд

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Во время Олимпиады-2020, которая состоится в Токио с 24 июля по 9 августа, на новой спортивной арене состоятся соревнования по легкой атлетике и финал женского футбола.

Напомним, чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA украинец Василий Ломаченко станет почетным послом Олимпиады-2020.

Источник: Japan-news

Фото: Japan-news