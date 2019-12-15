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Факты / Спорт

UFC 245: результаты турнира и главного боя Усмана – Ковингтона

В Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 245. Его возглавил бой между чемпионом организации Камару Усманом и претендентом на этот титул Колби Ковингтоном.

UFC 245

В главном бою турнира UFC 245 американский боец Камару Усман победил техническим нокаутом Колби Ковингтона в пятом раунде и защитил титул чемпиона в полусреднем весе.

Начиная с первых минут боя преимущество было у Колби, но ход событий изменился в третьем раунде, когда Усман сломал ему челюсть.

Полное видео боя Усмана-Ковингтона

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Результаты всех пар UFC 245:

Алекс Волкановски победил Макса Холлоуэя по единогласному решению судей.

Аманда Нуньес победила Жермейн де Рандами по единогласному решению судей.

Марлон Мораес победил Жозе Альдо по раздельному решению судей.

Петр Ян нокаутировал Юрайа Файбера в третьем раунде.

Джефф Нил победил Майка Перри техническим нокаутом в первом раунде.

Ирен Алдана нокаутировала Кетлин Виеру в первом раунде.

Омари Ахмедов победил Йена Хейниша по единогласному решению судей.

Мэтт Браун нокаутировал Бена Сондерса во втором раунде.

Чейс Хупер победил Дэниеля Хупера техническим нокаутом в первом раунде.

Брэндон Морено победил Кай Кара-Франса по единогласному решению судей.

Джессика Ай победила Вивьен Арауджо по единогласному решению судей.

Пунахэле Сориано нокаутировал Оскара Пьехоту в первом раунде.

Напомним, на турнире UFC 244 Хорхе Масвидал победил Нейта Диаса и завоевал пояс BMF. Награду победителю вручил популярный рестлер и актер Дуэйн Джонсон.

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