PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Голкипера Нанси арестовали по подозрению в изнасиловании

Голкипер французского Нанси Баптисте Валетте задержала полиция по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки.

Баптисте Валетте

18-летняя девушка подала в полицию заявление об изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел после посещения ночного клуба в центре Нанси в ночь с 13-го на 14-е декабря.

В тот же день полиция взяла под стражу на несколько дней голкипера Баптисте Валетте, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала его не удалось допросить поскольку он был слишком пьян.

Читайте: Звезда американского футбола изнасиловал тренера

27-летний Валетте является основным голкипером Нанси. В нынешнем сезоне французской Лиги 2 он принял участие в 20 матчах, в которых пропустил 14 мячей.

Ранее Факты ICTV писали, что трех испанских футболистов приговорили к 38 годам за изнасилование несовершеннолетней.

Источник: L’Equipe

Фото: VALETTE Baptiste

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стадион в Тернополе
Тернополь примет финал Кубка Украины в 2020 году
Милевский погулял по Киеву в костюме Деда Мороза
Милевский погулял по Киеву в костюме Деда Мороза
Во Франции профсоюзы пригрозили массовыми протестами на рождественские праздники
Во Франции профсоюзы пригрозили массовыми протестами на рождественские праздники
Саутгемптон – Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм с минимальным счетом победил Саутгемптон
Ліверпуль Вотфорд
Ливерпулю удалось обыграть Уотфорд и не потерять позицию
Скинулись и купили. Во Франции пенсионеры приобрели замок Мот-Шанденье
Скинулись и купили. Во Франции пенсионеры приобрели замок Мот-Шанденье
Трое испанских футболистов приговорены к 38 годам тюрьмы
Трех испанских футболистов приговорили к 38 годам за изнасилование несовершеннолетней
Парламент Франції
Несмотря на протесты: во Франции повысили пенсионный возраст
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка