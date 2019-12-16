Голкипер французского Нанси Баптисте Валетте задержала полиция по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки.

18-летняя девушка подала в полицию заявление об изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел после посещения ночного клуба в центре Нанси в ночь с 13-го на 14-е декабря.

В тот же день полиция взяла под стражу на несколько дней голкипера Баптисте Валетте, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сначала его не удалось допросить поскольку он был слишком пьян.

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27-летний Валетте является основным голкипером Нанси. В нынешнем сезоне французской Лиги 2 он принял участие в 20 матчах, в которых пропустил 14 мячей.

Ранее Факты ICTV писали, что трех испанских футболистов приговорили к 38 годам за изнасилование несовершеннолетней.

Источник: L’Equipe

Фото: VALETTE Baptiste