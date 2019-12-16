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Факты / Спорт

Роналду установил уникальный рекорд топ-5 лиг Европы

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду установил уникальный рекорд после матча 16-го тура Серии А между Ювентусом и Удинезе.

Криштиану Роналду в Ювентусе

В матче 16-го тура Серии А португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду отметился дублем в ворота Удинезе и достиг важного статистического достижения.

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34-летний Роналду – единственный футболист чемпионатов Италии, Испании, Англии, Германии и Франции, который забил не менее 10 мячей во всех турнирах в последних 15 сезонах.

Сам матч закончился со счетом 3:1 в пользу бьянконери. За Юве третий мяч забил Леонардо Бонуччи, а гол престижа в добавленное время в Удинезе забил Игнасио Пуззетто.

Ранее Факты ICTV писали, что Роналду просидел в машине почти всю церемониюРоналду установил уникальный рекорд топ-5 лиг Европы вручения наград Серии А.

Источник: Squawka Football

Фото: Dreamstime

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