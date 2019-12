Роналду установил уникальный рекорд топ-5 лиг Европы

В матче 16-го тура Серии А португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду отметился дублем в ворота Удинезе и достиг важного статистического достижения.

34-летний Роналду – единственный футболист чемпионатов Италии, Испании, Англии, Германии и Франции, который забил не менее 10 мячей во всех турнирах в последних 15 сезонах.

Cristiano Ronaldo has now scored 10+ goals in all competitions in each of his last 15 seasons.

Just look at those numbers. pic.twitter.com/EWCQR5SVf9

— Squawka Football (@Squawka) December 15, 2019