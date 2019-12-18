Британка Фэллон Шеррок стала первой женщиной в истории, которая победила мужчину на чемпионате мира по дартсу.
На чемпионате мира по дартсу, который проходит сейчас в Лондоне, 25-летняя Фэллон Шеррок вошла в историю, как первая женщина, которая обыграла мужчину на ЧМ.
В первом круге соревнований Шеррок перестреляла своего соотечественника Теда Эветтса – 3:2.
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Видео решающего момента появилось в Twitter PDC Darts. С момента публикации его посмотрели почти 4 млн человек.
SHERROCK MAKES HISTORY.
Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.
Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt
— PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2019
Чемпионат мира по дартсу начался 13 декабря и продлится до 1 января 2020 года. Общий призовой фонд турнира составляет £2,5 млн, победитель получит – £500 тыс.
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