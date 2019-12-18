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Факты / Спорт

Реакция трибун на победу англичанки, которая обыграла мужчину на ЧМ по дартсу

Британка Фэллон Шеррок стала первой женщиной в истории, которая победила мужчину на чемпионате мира по дартсу.

Фэллон Шеррок

На чемпионате мира по дартсу, который проходит сейчас в Лондоне, 25-летняя Фэллон Шеррок вошла в историю, как первая женщина, которая обыграла мужчину на ЧМ.

В первом круге соревнований Шеррок перестреляла своего соотечественника Теда Эветтса – 3:2.

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Видео решающего момента появилось в Twitter PDC Darts. С момента публикации его посмотрели почти 4 млн человек.

Чемпионат мира по дартсу начался 13 декабря и продлится до 1 января 2020 года. Общий призовой фонд турнира составляет £2,5 млн, победитель получит – £500 тыс.

Также Факты ICTV предлагают вспомнить бесценную реакцию Месси и Роналду на речь легенды МЮ Кантона о бессмертии.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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