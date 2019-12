На чемпионате мира по дартсу, который проходит сейчас в Лондоне, 25-летняя Фэллон Шеррок вошла в историю, как первая женщина, которая обыграла мужчину на ЧМ.

В первом круге соревнований Шеррок перестреляла своего соотечественника Теда Эветтса – 3:2.

Видео решающего момента появилось в Twitter PDC Darts. С момента публикации его посмотрели почти 4 млн человек.

SHERROCK MAKES HISTORY.

Fallon Sherrock has become the first woman to win a match at the PDC World Championship.

Just look at these scenes, a history making moment for darts. pic.twitter.com/zqoOeyQLmt

— PDC Darts (@OfficialPDC) December 17, 2019