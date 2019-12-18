Футбольные фанаты после матча Десна – Динамо разгромили вагон пригородного поезда сообщением Нежин – Киев.

15 декабря после матча 18-го тура УПЛ между Десной и Динамо случился неприятный инцидент. Фанаты, которые направлялись пригородным поездом сообщением Нежин – Киев, розгромили вагон поезда.

Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры.

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Машинист вынужден был остановить поезд на станции Бобровица, чтобы вызвать полицию, однако хулиганы скрылись с места инцидента до прибытия правоохранителей. Задержка движения поезда составила 38 минут.

По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составил около 40 тыс. грн.

Напомним, Динамо минимально обыграло Десну перед зимним перерывом, а фанаты вывесили во время матча ругательный баннер в адрес владельца клуба.

Фото: Укрзализныца