Певица Pink с мужем перевоплотились в легенд тенниса Билли Кинг и Макинроя

Американская певица Pink и ее муж Кэри Харт опубликовали снимок в необычных нарядах.
Pink примерила образ легенды американского тенниса Билли Джин Кинг, а ее муж – великого Джона Макинроя.
В таких необычных образах супружеская пара появилась на одной из костюмированных вечеринок.
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Pink надела винтажный теннисный костюм, дополнив свой образ теннисными мячами, олдскульной теннисной ракеткой, париком и очками. Харт кроме теннисного костюма примерил забавный парик.
— Это наша ежегодная костюмированная вечеринка, и, конечно, я должна была использовать костюм моей героини Билли Джин Кинг. А мой муж стал еще одним моим героем – Джоном Макинроем, – написала Pink в своем Instagram.
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Напомним, экс-первая ракетка мира и чемпионка Australian Open-2018, датчанка Каролин Возняцки объявила о завершении карьеры.