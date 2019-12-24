Певица Pink с мужем перевоплотились в легенд тенниса Билли Кинг и Макинроя

Американская певица Pink и ее муж Кэри Харт опубликовали снимок в необычных нарядах.

Pink примерила образ легенды американского тенниса Билли Джин Кинг, а ее муж – великого Джона Макинроя.

В таких необычных образах супружеская пара появилась на одной из костюмированных вечеринок.

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Pink надела винтажный теннисный костюм, дополнив свой образ теннисными мячами, олдскульной теннисной ракеткой, париком и очками. Харт кроме теннисного костюма примерил забавный парик.

— Это наша ежегодная костюмированная вечеринка, и, конечно, я должна была использовать костюм моей героини Билли Джин Кинг. А мой муж стал еще одним моим героем – Джоном Макинроем, – написала Pink в своем Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений P!NK (@pink) 14 Гру 2019 р. о 10:38 PST



Напомним, экс-первая ракетка мира и чемпионка Australian Open-2018, датчанка Каролин Возняцки объявила о завершении карьеры.