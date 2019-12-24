PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Певица Pink с мужем перевоплотились в легенд тенниса Билли Кинг и Макинроя

Американская певица Pink и ее муж Кэри Харт опубликовали снимок в необычных нарядах.

Певица Пинк

Pink примерила образ легенды американского тенниса Билли Джин Кинг, а ее муж – великого Джона Макинроя.

В таких необычных образах супружеская пара появилась на одной из костюмированных вечеринок.

Читайте: Свитолина претендует на лучший удар года

Pink надела винтажный теннисный костюм, дополнив свой образ теннисными мячами, олдскульной теннисной ракеткой, париком и очками. Харт кроме теннисного костюма примерил забавный парик.

— Это наша ежегодная костюмированная вечеринка, и, конечно, я должна была использовать костюм моей героини Билли Джин Кинг. А мой муж стал еще одним моим героем – Джоном Макинроем, – написала Pink в своем Instagram.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений P!NK (@pink)


Напомним, экс-первая ракетка мира и чемпионка Australian Open-2018, датчанка Каролин Возняцки объявила о завершении карьеры.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка