Провел бой и через два дня получил пулю: в США убили кубинского боксера

Кубинского боксера застрелил напарник после конфликта во время подработки на ферме.

В понедельник, 23 декабря, в Майами застрелили кубинского боксера Йендриса Родригеса Вальдеса.

Спортсмен чуть ранее, в субботу, провел свой последний бой на боксерском ринге.

– Трус унес жизнь одного из наших спортсменов. В эту субботу он провел один из лучших своих боев в профессиональной карьере. Вальдес, покойся с миром, – написал руководитель спортивного комплекса, где тренировался кубинский боксер, Осмири Фернандес.

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У Вальдеса якобы произошел конфликт с напарником, с которым он подрабатывал на ферме перед Рождеством. Во время забоя свиней они поссорились, после чего напарник смертельно ранил спортсмена из огнестрельного оружия.

Напомним, 32-летняя американка Кэти Коллинз, которая выступала в ММА, умерла от аневризмы головного мозга.

Источник: Boxing Scene

Фото: El Nuevo Herald