Боруссия устроила для сирот встречу с Ройсом и Вайгелем и засыпала подарками

Боруссия Дортмунд интегрировала рекламу своих автобусов MAN в свой рождественский ролик.

Водитель автобуса дортмундской Боруссии Кристиан Шульц съездил в детский поселок SOS, который является аналогом детских домов, чтобы отвезти детей в фан-шоп клуба.

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Сначала детям объявили, что их отвезут на экскурсии на стадион Боруссии, где неожиданно сделали сюрприз – разрешили бесплатно набрать атрибутики шмелей. Далее на детей ждал еще один сюрприз – подарки от Юлиана Вайгля и Марко Ройса.

SOS – это частная благотворительная организация, которая помогает сиротам и детям, оставшимся без опеки.

К слову, 28 тыс. болельщикам немецкого Унион Берлин спели на стадионе Штадион ан дер Альтэн Фьорштерей при свечах.