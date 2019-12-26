PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Боруссия устроила для сирот встречу с Ройсом и Вайгелем и засыпала подарками

Боруссия Дортмунд интегрировала рекламу своих автобусов MAN в свой рождественский ролик.

Боруссия рождество

Водитель автобуса дортмундской Боруссии Кристиан Шульц съездил в детский поселок SOS, который является аналогом детских домов, чтобы отвезти детей в фан-шоп клуба.

Читайте: Санта из Манчестера: Рэшфорд с мамой развезли 1200 подарков для бездомных

Сначала детям объявили, что их отвезут на экскурсии на стадион Боруссии, где неожиданно сделали сюрприз – разрешили бесплатно набрать атрибутики шмелей. Далее на детей ждал еще один сюрприз – подарки от Юлиана Вайгля и Марко Ройса.

SOS – это частная благотворительная организация, которая помогает сиротам и детям, оставшимся без опеки.

К слову, 28 тыс. болельщикам немецкого Унион Берлин спели на стадионе Штадион ан дер Альтэн Фьорштерей при свечах.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рождество 2020: дата, история и традиции
Рождество 2020: дата, история и традиции
Різдво
Новый год любят 86% украинцев, а Рождество празднует дважды каждый пятый – опрос
График работы Новой почты на Новый год и Рождество
График работы Новой почты на Новый год и Рождество
Школа в помещении клуба: на Прикарпатье люди вышли на пикет
Школа в помещении клуба: на Прикарпатье люди вышли на пикет
Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в январе 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Папа Римский в рождественской речи вспомнил Украину
Папа Римский в рождественской речи вспомнил Украину
Роналду празднует Рождество на море с семьей и Санта-Клаусом
Роналду празднует Рождество на море с семьей и Санта-Клаусом
Счастливого Рождества!
Счастливого Рождества! В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги по улице
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка