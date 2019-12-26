Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе Вальядолида

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии.

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала, который сейчас находится в аренде в Вальядолиде, Андрей Лунин решился сделать предложение своей девушке Анастасии.

Футболист решил сделать предложение руки и сердца 25 декабря, когда почти весь мир празднует Рождество. Лунин сделал предложение на поле стадиона Вальядолида – Нуэво Хосе Соррилья.

Читайте: Рафаэль Надаль женился после 14 лет отношений – появились первые фото

Избранница украинского голкипера ответила согласием.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey) 25 Гру 2019 р. о 9:33 PST

На прошлой неделе Лунин дебютировал в составе Вальядолида, сыграв полный матч в Кубке Испании против Толосы (3:0).

Напомним, в октябре хавбек сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение своей девушке на НСК Олимпийский.

Фото: Andrey_Lunin