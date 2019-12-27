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Факты / Спорт

Противостояние Свитолиной и Халеп в топ-10 лучших по итогам десятилетия

Женская теннисная организация (WTA) назвала топ-10 противостояний в женском теннисе за последние 10 лет.

Свитолина - Халеп

Противостояние первой ракетки Украины Элины Свитолиной с румынкой Симоной Халеп попало в топ-10 противостояний последнего десятилетия.

В рейтинге дуэль теннисисток на девятой позиции.

Читайте: Forbes назвал самых богатых спортсменов десятилетия

В июле 2019 года Свитолина уступила Халеп в полуфинале Уимблдона, но взяла реванш на групповом этапе Итогового турнира WTA.

На первом месте списка противостояние сестер Серены и Винус Уильямс.

Напомним, Элина Свитолина вышла в финал голосования за лучший удар года от WTA.

Фото: Dreamstime, Getty Images

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