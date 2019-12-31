С роялем и Донбасс Ареной: Шахтер поздравил болельщиков с Новым годом

Футбольный клуб Шахтер записал трогательное видео-поздравление для своих болельщиков.
Футбольный клуб Шахтер поздравил своих поклонников, оригинальным роликом.
На видео футболисты играют на рояле, распаковывают подарки с детьми, а также в ролике показали Донбасс Арену, которая находится в оккупированном Донецке.
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В съемках приняли участие Луиш Каштру, Дарио Срна, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Тете, Додо, Манор Соломон, а также Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес с семьями.
Ранее Факты ICTV писали, что украинские бойцы записали поздравление с Новым годом под всемирно известную мелодию Щедрика.
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