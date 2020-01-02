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Факты / Спорт

Гвардиола назвал лучший английский футбольный клуб десятилетия

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає городян кращим клубом десятиліття.

Пеп Гвардиола

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл АПЛ, однако в текущем сезоне почти потерял шансы на победу в чемпионате. Горожане идут на третьем месте в турнирке, имея активе 41 очко, а отрыв от лидера Ливерпуля составляет 14 очков.

— Я думаю, что Манчестер Сити был лучшей командой последнего десятилетия. С точки зрения набранных очков, забитых голов, титулов и всего остального. Gjplhfdkz. всех, кто работает и работал здесь. Они сражались с очень большими клубами с богатой историей. Теперь мы сами стали одним из этих клубов, это потрясающе, – сказал Гвардиола.

Испанец возглавляет Сити с 2016 года. С тех пор Хосеп дважды приводил клуб к победе в чемпионате Англии, Кубке английской лиги и Суперкубке Англии. Также под его руководством команда стала обладателем Кубка Англии.

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Всего с 2010 года клуб четыре раза стал чемпионом Англии, дважды выиграл Кубок Англии, трижды – Суперкубок Англии и четыре раза – Кубок английской лиги.

Также горожане стали лучшим клубом прошлого десятилетия по набранным очкам в чемпионате Англии – 818.

Ранее Манчестер Сити случайно отправил официальный запрос по трансферу Месси.

Источник: Sky Sports

Фото: Getty Images

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