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Факты / Спорт

Ибрагимович прилетел в Милан – его встретила толпа фанатов

Златан Ибрагимович прибыл в Милан для прохождения медосмотра и завершения всех операций с документами.

Златан Ибрагимович

Шведский форвард Златан Ибрагимович 2 января прилетел в Милан. В аэропорту Линате на 38-летнего игрока ждала толпа болельщиков россонери.

— Я помню, как прилетел сюда несколько лет назад. Самое главное сейчас: я вернулся и я счастлив. Всегда говорил, что это – мой дом, в который я наконец вернулся. Да, я играл за другие команды, но сейчас я вернулся – только это важно. Жду фанатов на Сан-Сиро: мы взорвем стадион, – сказал Златан.

Из аэропорта швед отправился на прохождение медосмотра в миланскую клинику Мадонина, где его также ждали фанаты и журналисты.

Напомним, Ибрагимович подпишет договор с Миланом до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год.

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Златан уже выступал за Милан с 2010 по 2012 год. За россонери он отличился 42 голами в Серии А.

О возвращении Златана в Милан стало известно 27 декабря 2019 года.

Фото: Getty Images

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