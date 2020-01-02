Ибрагимович прилетел в Милан – его встретила толпа фанатов

Златан Ибрагимович прибыл в Милан для прохождения медосмотра и завершения всех операций с документами.

Шведский форвард Златан Ибрагимович 2 января прилетел в Милан. В аэропорту Линате на 38-летнего игрока ждала толпа болельщиков россонери.

— Я помню, как прилетел сюда несколько лет назад. Самое главное сейчас: я вернулся и я счастлив. Всегда говорил, что это – мой дом, в который я наконец вернулся. Да, я играл за другие команды, но сейчас я вернулся – только это важно. Жду фанатов на Сан-Сиро: мы взорвем стадион, – сказал Златан.

IZ landed

And we have touchdown, @Ibra_official! #IZBACK pic.twitter.com/OiSl9whReP — AC Milan (@acmilan) January 2, 2020

Из аэропорта швед отправился на прохождение медосмотра в миланскую клинику Мадонина, где его также ждали фанаты и журналисты.

Ibrahimovic is the only football player that can face the crowd being more threatening than his bodyguard pic.twitter.com/C67R3fdfiC — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 2, 2020

Напомним, Ибрагимович подпишет договор с Миланом до конца сезона-2019/20 с возможностью продления еще на год.

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Златан уже выступал за Милан с 2010 по 2012 год. За россонери он отличился 42 голами в Серии А.

О возвращении Златана в Милан стало известно 27 декабря 2019 года.