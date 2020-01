Ибрагимович прилетел в Милан – его встретила толпа фанатов

Шведский форвард Златан Ибрагимович 2 января прилетел в Милан. В аэропорту Линате на 38-летнего игрока ждала толпа болельщиков россонери.

Из аэропорта швед отправился на прохождение медосмотра в миланскую клинику Мадонина, где его также ждали фанаты и журналисты.

Ibrahimovic is the only football player that can face the crowd being more threatening than his bodyguard pic.twitter.com/C67R3fdfiC

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 2, 2020