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Факты / Спорт

Надаль подружился в Австралии с квоккой

Лидер рейтинга ATP Рафаэль Надаль встретил новый год в компании милого зверька.

Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выложил в Instagram селфи с квоккой, или короткохвостым кенгуру.

— Идеальный способ начать 2020 в компании хороших друзей, – подписал снимок Рафа.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Сейчас испанец находится в австралийском Перте, где 3 января стартует ATP Cup.

Читайте: Противостояние Свитолиной и Халеп в топ-10 лучших по итогам десятилетия

В прошлом году с квоккой фотографировались Роджер Федерер, Александр Зверев и Анжелик Кербер.

Ранее Факты ICTV писали, что певица Pink с мужем перевоплотились в легенд тенниса Билли Кинг и Макинроя.

Фото: Dreamstime

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