Лидер рейтинга ATP Рафаэль Надаль встретил новый год в компании милого зверька.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выложил в Instagram селфи с квоккой, или короткохвостым кенгуру.
— Идеальный способ начать 2020 в компании хороших друзей, – подписал снимок Рафа.
Сейчас испанец находится в австралийском Перте, где 3 января стартует ATP Cup.
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В прошлом году с квоккой фотографировались Роджер Федерер, Александр Зверев и Анжелик Кербер.
Ранее Факты ICTV писали, что певица Pink с мужем перевоплотились в легенд тенниса Билли Кинг и Макинроя.
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