Три представителя клубов чемпионата Украины попали в список 50 лучших молодых игроков (не старше 21 года) 2019 года по версии УЕФА.

УЕФА включил защитника Шахтера Додо, хавбека Шахтера Тете и полузащитника Зари Богдана Леднева в список в список 50 футболистов, которые могут блеснуть в 2020 году.

Организация отмечает, что Додо быстро освоился в Украине после возвращения из аренды из Витории. Тете демонстрирует высокий уровень, а Леднев прославился умением выполнять стандартные положения.

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Также в список попал испанский хавбек Барселоны Ансуи Фати, английский форвард Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд и английский полузащитник Челси Рис Джеймс.

Напомним, голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира в возрастной категории старше 35 лет.