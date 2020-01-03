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Факты / Спорт

Бой с участием украинского боксера признали лучшим в 2019 году

Поединок Головкин – Деревянченко стал боем года по версии издания BoxingScene.

Головкин - Деревянченко

Бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко за титулы IBF и IBO стал поединком года по версии издания BoxingScene.

Читайте: Хирн назвал вероятную дату боя Усик – Чисора

Встреча прошла на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 5 октября и завершился спорной победой казахстанца единогласным решением судей.

— Оба боксера показали стальные подбородок и невероятную стойкость, – пишут в BoxingScene.

Ранее издание The Ring назвал лучшего боксера и бой года.

Источник: Boxing Scene

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