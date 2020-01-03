Бенито, который ранее защищал цвета российского Тамбова, перешел в киевское Динамо.

Нигерийский полузащитник Бенито перешел в киевское Динамо.

21-летний футболист заключил с киевским клубом контракт на 3,5 года.

В конце декабря Бенито покинул российский клуб Тамбов.

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Футболист является игроком сборной Нигерии U-23, в составе которой он в этом году принял участие в Кубке африканских наций.

Официального подтверждения от киевского Динамо о трансфере футболиста пока нет.

Напомним, Бенфика объявила о трансфере полузащитника дортмундской Боруссии Юлиана Вайгля.

Джерело: Sport24