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Факты / Спорт

Экс-футболист Ювентуса, который в 2016-м променял футбол на танцы, возобновил карьеру

Экс-форвард сборной Италии Даниэль Освальдо возобновил карьеру игрока, подписав контракт с аргентинским клубом Банфилд.

Даниэль Освальдо

33-летний Даниэль Освальдо подписал контракт с аргентинским клубом Банфилд. Соглашение рассчитано на один год.

Экс-футболист Ювентуса, Интера и Ромы ушел из профессионального футбола в 2016 году и начал музыкальную карьеру. Он также был участником итальянской версии Танцев со звездами.

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Теперь Освальдо будет выступать за команду, которая занимает шестнадцатое место в высшем дивизионе Аргентины.

Кроме вышеназванных клубов выступал за Эспаньол, Фиорентину, Лечче, Болонью, Бока Хуниорс, Саутгемптон, Порту и Аталанту. Причина частых смен клуба Даниэлем связана с его сложным характером, из-за которого он не смог нигде надолго закрепиться.

Напомним, Бенфика объявила о трансфере полузащитника дортмундской Боруссии Юлиана Вайгля.

Фото: Behance

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