Экс-форвард сборной Италии Даниэль Освальдо возобновил карьеру игрока, подписав контракт с аргентинским клубом Банфилд.

33-летний Даниэль Освальдо подписал контракт с аргентинским клубом Банфилд. Соглашение рассчитано на один год.

Экс-футболист Ювентуса, Интера и Ромы ушел из профессионального футбола в 2016 году и начал музыкальную карьеру. Он также был участником итальянской версии Танцев со звездами.

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Теперь Освальдо будет выступать за команду, которая занимает шестнадцатое место в высшем дивизионе Аргентины.

A continuacion, se brinda un informe sobre el Fútbol Profesional del Club Atletico #Banfield pic.twitter.com/uCRArYF7lF — Club A. Banfield (@CAB_oficial) January 2, 2020

Кроме вышеназванных клубов выступал за Эспаньол, Фиорентину, Лечче, Болонью, Бока Хуниорс, Саутгемптон, Порту и Аталанту. Причина частых смен клуба Даниэлем связана с его сложным характером, из-за которого он не смог нигде надолго закрепиться.

Напомним, Бенфика объявила о трансфере полузащитника дортмундской Боруссии Юлиана Вайгля.

Фото: Behance