На турнире ATP Cup в Австралии организаторы перепутали гимны Молдовы и Румынии

Организаторы командного турнира ATP Cup перед стартом матча между сборными Бельгии и Молдовы ошибочно включили гимн Румынии.

Во время турнира ATP Cup, который проходит в Австралии, произошла ошибка по вине организаторов.

Во время матча между сборными Бельгии и Молдовы ошибочно включили гимн Румынии вместо молдавского.

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Позже организаторы извинились перед молдавской командой за допущенную ошибку.

— Приносим свои искренние извинения. Мы уже лично извинились перед командой Молдовы, – сообщается сайт турнира.

Матч закончился победой бельгийцев со счетом 3:0. Призовой фонд турнира составляет $15 млн.

Напомним, во время матча отбора к Евро-2020 между Францией и Албанией организаторы по ошибке включили гимн Андорры, а потом извинились за казус перед Арменией. В результате официальные извинения пришлось высказывать президенту Франции Эмануэлю Макрону.

Источник: The West Australia