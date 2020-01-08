Бывший арбитр ФИФА из Аргентины Пабло Лунати назвал сына в честь стадиона Реала Сантьяго Бернабеу.
Бывший аргентинский арбитр Пабло Лунати не является болельщиком мадридского Реала, а болеет за аргентинский Ривер Плейт.
Однако именно на стадионе мадридского Реала Сантьяго Бернабеу миллионеры выиграли Кубок Либертадорес, обыграв в финале принципиального соперника Бока Хуниорс.
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О клубных предпочтениях Лунати рассказал после завершения карьеры арбитра.
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С 2007 года по 2012-й Лунати обслуживал международные матчи.
Напомним, в 2018 году во втором финальном матче Копа Либертадорес Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс на Сантьяго Бернабеу со счетом 3:1.
Фото: Pablo Lunati