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Экс-арбитр ФИФА назвал сына в честь стадиона

Бывший арбитр ФИФА из Аргентины Пабло Лунати назвал сына в честь стадиона Реала Сантьяго Бернабеу.

арбитр Пабло Лунати

Бывший аргентинский арбитр Пабло Лунати не является болельщиком мадридского Реала, а болеет за аргентинский Ривер Плейт.

Однако именно на стадионе мадридского Реала Сантьяго Бернабеу миллионеры выиграли Кубок Либертадорес, обыграв в финале принципиального соперника Бока Хуниорс.

 

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Допис, поширений Pablo Lunati (@pablolunati22ok)

О клубных предпочтениях Лунати рассказал после завершения карьеры арбитра.

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С 2007 года по 2012-й Лунати обслуживал международные матчи.

Напомним, в 2018 году во втором финальном матче Копа Либертадорес Ривер Плейт обыграл Бока Хуниорс на Сантьяго Бернабеу со счетом 3:1.

Фото: Pablo Lunati

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