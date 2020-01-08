PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гаджеты

Sony представила логотип PlayStation 5 и рассказала о нововведениях

На выставке CES 2020 компания Sony провела мини-презентацию консоли PS5.

PS5

Sony представила официальный логотип PlayStation 5. Он выполнен в стилистике логотип консолей прошлых поколений.

Читайте: Sony добавила в геймпад PlayStation 4 еще две кнопки

Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан также поделился ключевыми аппаратными особенностями будущей консоли:

  • новая система Haptics/Adaptive Triggers;
  • аппаратная поддержка трассировки лучей в режиме реального времени;
  • сверхскоростной SSD-накопитель;
  • привод для дисков Blu-ray;
  • 3D Audio звук.

Другие подробности, в частности относительно контента PlayStation 5, раскроют в ближайшие несколько месяцев.

Дата выхода PS5

В начале октября 2019 Sony объявила дату выхода PS5 – на американский, японский и европейский рынки консоль выйдет до конца 2020 года.

Привод оптических дисков останется: игры будут продаваться на дисках объемом 100 ГБ.

PlayStation 5 будет заряжаться с помощью порта USB Type-C. Новая консоль получит более объемный аккумулятор по сравнению с предыдущей версией – соответственно, увеличится и ее вес.

Ранее Факты ICTV писали, сколько будет стоить консоль PS5.

Фото: Sony

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Відеоігри січня 2020
Dragon Ball и Warcraft: во что поиграть в январе 2020
Відеоігри 2020
Киберпанк, апокалипсис и новое поколение – самые ожидаемые видеоигры 2020
World of Tanks – прямая трансляция презентации видеоигры
World of Tanks – прямая трансляция презентации видеоигры
Sekiro и Disco Elysium стали триумфаторами премии The Game Awards 2019
Sekiro и Disco Elysium стали триумфаторами премии The Game Awards 2019
Godfall
Godfall: анонсирована первая видеоигра на PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series X: первые подробности и видеоигры на платформу нового поколения
Sekiro: Shadows Die Twice
The Game Awards: названа лучшая видеоигра 2019 года
Resident Evil 3
Приглашаем в обитель зла: Resident Evil 3 официально анонсировали
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка