На выставке CES 2020 компания Sony провела мини-презентацию консоли PS5.
Sony представила официальный логотип PlayStation 5. Он выполнен в стилистике логотип консолей прошлых поколений.
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Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан также поделился ключевыми аппаратными особенностями будущей консоли:
- новая система Haptics/Adaptive Triggers;
- аппаратная поддержка трассировки лучей в режиме реального времени;
- сверхскоростной SSD-накопитель;
- привод для дисков Blu-ray;
- 3D Audio звук.
Другие подробности, в частности относительно контента PlayStation 5, раскроют в ближайшие несколько месяцев.
Дата выхода PS5
В начале октября 2019 Sony объявила дату выхода PS5 – на американский, японский и европейский рынки консоль выйдет до конца 2020 года.
Привод оптических дисков останется: игры будут продаваться на дисках объемом 100 ГБ.
PlayStation 5 будет заряжаться с помощью порта USB Type-C. Новая консоль получит более объемный аккумулятор по сравнению с предыдущей версией – соответственно, увеличится и ее вес.
Ранее Факты ICTV писали, сколько будет стоить консоль PS5.
Фото: Sony