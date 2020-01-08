На выставке CES 2020 компания Sony провела мини-презентацию консоли PS5.

Sony представила официальный логотип PlayStation 5. Он выполнен в стилистике логотип консолей прошлых поколений.

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Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан также поделился ключевыми аппаратными особенностями будущей консоли:

новая система Haptics/Adaptive Triggers;

аппаратная поддержка трассировки лучей в режиме реального времени;

сверхскоростной SSD-накопитель;

привод для дисков Blu-ray;

3D Audio звук.

Другие подробности, в частности относительно контента PlayStation 5, раскроют в ближайшие несколько месяцев.

Дата выхода PS5

В начале октября 2019 Sony объявила дату выхода PS5 – на американский, японский и европейский рынки консоль выйдет до конца 2020 года.

Привод оптических дисков останется: игры будут продаваться на дисках объемом 100 ГБ.

PlayStation 5 будет заряжаться с помощью порта USB Type-C. Новая консоль получит более объемный аккумулятор по сравнению с предыдущей версией – соответственно, увеличится и ее вес.

Ранее Факты ICTV писали, сколько будет стоить консоль PS5.

Фото: Sony