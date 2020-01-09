Роналду похвастался мышцами, которым позавидует Шварценеггер

Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду выложил в Instagram новое фото, которое менее чем за сутки собрало почти 8 млн лайков.

Звезда туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото с тренировки в спортивном зале.

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34-летний футболист позирует на снимке с гирей в полуприседе. На фото четко видно разнообразную группу мышц.

— Утренняя тренировка, – подписал снимок Криштиану.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 8 Січ 2020 р. о 4:09 PST

Меньше чем за сутки публикация португальца собрала почти 8 млн лайков.

В текущем розыгрыше Серии А Роналду забил 13 мячей и идет третьим в списке бомбардиров чемпионата Италии.

Ранее голливудский актер и звезда фильма Терминатор Арнольд Шварценеггер рассказал, за кого болеет в футболе.

Фото: Cristiano Ronaldo