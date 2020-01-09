Роналду похвастался мышцами, которым позавидует Шварценеггер

Португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду выложил в Instagram новое фото, которое менее чем за сутки собрало почти 8 млн лайков.
Звезда туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото с тренировки в спортивном зале.
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34-летний футболист позирует на снимке с гирей в полуприседе. На фото четко видно разнообразную группу мышц.
— Утренняя тренировка, – подписал снимок Криштиану.
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Меньше чем за сутки публикация португальца собрала почти 8 млн лайков.
В текущем розыгрыше Серии А Роналду забил 13 мячей и идет третьим в списке бомбардиров чемпионата Италии.
Ранее голливудский актер и звезда фильма Терминатор Арнольд Шварценеггер рассказал, за кого болеет в футболе.
Фото: Cristiano Ronaldo