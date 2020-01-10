Бекхэм оказался в одном джакузи с Кортни Кокс

Экс-футболист Дэвид Бекхэм и американская актриса и звезда сериала Друзья Кортни Кокс приняли участие в съемках сериала Американская семейка.

В кадре Кортни и Дэвид принимают джакузи с главными героями ситкома.

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Для 44-летнего Бекхэма это уже не первое появление в кино. Ранее Дэвид принял участие в съемках фильмов Играй как Бекхэм, Гол, Агенты А.Н.К.Л и Меч короля Артура.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Modern Family (@abcmodernfam) 8 Січ 2020 р. о 12:01 PST

Американская семейка рассказывает о трех совершенно разные американские семьи: Клэр – мать-домохозяйка в обычной традиционной семьи, ее отец Джей женат на женщине, что почти вдвое моложе его и брат Митчелл, который вместе со своим партнером удочерили вьетнамскую ребенка.

Just a couple of guest stars hanging out before tonight’s new #ModernFamily episode! @CourteneyCox #DavidBeckham pic.twitter.com/RMeXxubWVn — Modern Family (@ModernFam) January 8, 2020

К слову, экс-футболист Ювентуса и сборной Италии Даниэль Освальдо, который ранее променял футбол на музыку и танцы, восстановил карьеру игрока.

Фото: Modern Family