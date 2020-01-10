PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Бекхэм оказался в одном джакузи с Кортни Кокс

Экс-футболист Дэвид Бекхэм и американская актриса и звезда сериала Друзья Кортни Кокс приняли участие в съемках сериала Американская семейка.

В кадре Кортни и Дэвид принимают джакузи с главными героями ситкома.

Читайте: Шакира рассказала, почему не хочет выходить замуж за Жерара Пике

Для 44-летнего Бекхэма это уже не первое появление в кино. Ранее Дэвид принял участие в съемках фильмов Играй как Бекхэм, Гол, Агенты А.Н.К.Л и Меч короля Артура.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Modern Family (@abcmodernfam)

Американская семейка рассказывает о трех совершенно разные американские семьи: Клэр – мать-домохозяйка в обычной традиционной семьи, ее отец Джей женат на женщине, что почти вдвое моложе его и брат Митчелл, который вместе со своим партнером удочерили вьетнамскую ребенка.

К слову, экс-футболист Ювентуса и сборной Италии Даниэль Освальдо, который ранее променял футбол на музыку и танцы, восстановил карьеру игрока.

Фото: Modern Family

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка