Шакира рассказала, почему не хочет выходить замуж за Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Барселоны Жерар Пике уже давно встречаются и воспитывают двоих детей: одному из них шесть лет, другому – четыре.

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В интервью Шакира призналась, что боится выходить замуж.

— Честно говоря, брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть видит во мне свою любимую, свою девушку. Запретный плод. Хочу держать его в тонусе. Пусть понимает, что все возможно в зависимости от его поведения, – призналась Шакира.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Shakira (@shakira) 5 Вер 2019 р. о 4:47 PDT

Шакира также рассказала, что у них нет никаких письменных соглашений о том, как они распределяют семейные задачи.

Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything’s possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ — 60 Minutes (@60Minutes) January 6, 2020

Также певица отметила, что она и Жерар очень вовлечены в воспитание детей и поддерживают друг друга.

Пике моложе Шакиры на 10 лет: ему 32 года, ей – 42.

Напомним, Дженнифер Лопес и Шакира выступят в перерыве Супербоула 2020 — решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).