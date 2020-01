Шакира рассказала, почему не хочет выходить замуж за Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Барселоны Жерар Пике уже давно встречаются и воспитывают двоих детей: одному из них шесть лет, другому – четыре.

В интервью Шакира призналась, что боится выходить замуж.

Шакира также рассказала, что у них нет никаких письменных соглашений о том, как они распределяют семейные задачи.

Shakira and Gerard Piqué have two sons together, but they’re not married and not rushing to the altar. “I want to keep him on his toes. I want him to think that anything’s possible, depending on behavior.” https://t.co/H9YPaANjUI pic.twitter.com/8Ha4se57KQ

— 60 Minutes (@60Minutes) January 6, 2020