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Шакира рассказала, почему не хочет выходить замуж за Жерара Пике

Колумбийская певица Шакира и испанский футболист Барселоны Жерар Пике уже давно встречаются и воспитывают двоих детей: одному из них шесть лет, другому – четыре.

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В интервью Шакира призналась, что боится выходить замуж.

— Честно говоря, брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть видит во мне свою любимую, свою девушку. Запретный плод. Хочу держать его в тонусе. Пусть понимает, что все возможно в зависимости от его поведения, – призналась Шакира.

 

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Допис, поширений Shakira (@shakira)

Шакира также рассказала, что у них нет никаких письменных соглашений о том, как они распределяют семейные задачи.

Также певица отметила, что она и Жерар очень вовлечены в воспитание детей и поддерживают друг друга.

Пике моложе Шакиры на 10 лет: ему 32 года, ей – 42.

Напомним, Дженнифер Лопес и Шакира выступят в перерыве Супербоула 2020 — решающего матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Фото: Dreamstime

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