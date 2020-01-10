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Факты / Спорт

Украина сыграет с Кипром перед Евро-2020

УАФ подтвердила товарищеский поединок сборной Украины с командой Кипра в рамках подготовки к Евро-2020.

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Матч состоится в одном из украинских городов 26-го мая 2020 года. Город, в котором состоится встреча, определится позже.

Напомним, сине-желтые в марте 2020 проведут два контрольных матча против сборных Франции (27-го марта) в Сен-Дени и против Польши (31-го марта) в Хожуве.

Источник: УАФ

Фото: Dreamstime

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