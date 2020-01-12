Вест Хэм может отдать Ярмоленко в аренду

Футбольный клуб Лондона Вест Хэм готов выслушать предложения касательно украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

Клуб готов отдать Ярмоленко в аренду уже в январе 2020 года.

Пока информация о том, что украинского футболиста могут отдать в аренду, не подтверждена. Однако возможное решение связывают с тем, что новый тренер Вест Хэма Дэвид Мойес хочет изменить систему игры команды.

Читайте: Экс-игрок сборной Украины устроил драку на Рождественском турнире в Луцке

Потому во время зимнего трансферного окна ему пообещали усиление, однако для этого необходимо продать некоторых игроков команды.

Сейчас Ярмоленко восстанавливается после травмы бедра. Он должен вновь начать участвовать в матчах до конца трансферного окна января.

В этом сезоне украинский футболист сыграл в 15 матчах, в которых забил три гола.

К слову, о трансфере французского футболиста Рафидина Абдуллы практически одновременно объявили два клуба.

Источник: Sport.ua