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Факты / Спорт

Фанаты Шеффилда придумали кричалку о романе своего футболиста с порнозвездой

Болельщики английского Шеффилд Юнайтед отреагировали на вероятный роман своего форварда Оливера МакБерни с актрисой фильмов для взрослых Элли Брук.

Фанаты клинков придумали специальную кричалку, которую посвятили отношениям МакБерни с порнозвездой.

— Оли [любит] с Элли Брук, на-на-на-на, – скандировали фанаты на видео.

— У меня теперь есть своя футбольная кричалка. Не могу поверить, – прокомментировала видео с фанатами Брук.

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После гола в ворота Вест Хэма Элли пообещала футболисту, что он получит удовольствие. В ответ МакБерни прислал женщине емодзи с воздушным поцелуем.

Ранее Факты ICTV писали, что американская проповедница стала порноактрисой.

Фото: Oli McBurnie, Elle Brooke UK

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