Фанаты Шеффилда придумали кричалку о романе своего футболиста с порнозвездой

Болельщики английского Шеффилд Юнайтед отреагировали на вероятный роман своего форварда Оливера МакБерни с актрисой фильмов для взрослых Элли Брук.

Фанаты клинков придумали специальную кричалку, которую посвятили отношениям МакБерни с порнозвездой.

— Оли [любит] с Элли Брук, на-на-на-на, – скандировали фанаты на видео.

Tears in my eyes, what a heroic moment between @oli_mcburnie and @ElleBrookeUK pic.twitter.com/2dGXX6cD6e

— Rossi (@Rossi16_) January 12, 2020