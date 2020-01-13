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Факты / Спорт

Владелец Louis Vuitton приобретет футбольный клуб Милан

Осенью 2017 Сильвио Берлускони продал ФК Милан китайскому консорциуму, а чуть позже клуб перешел под руководство американского инвестиционного фонда Elliot.

Вскоре россонери станут собственностью главы LVMH Бернара Арно, который является третьим самым богатым человеком мира и уступает только Джеффу Безосу и Биллу Гейтсу. Его состояние оценивается в €85 млрд.

Арно является владельцем Louis Vuitton, Moet & Chandon, Dom Perignon, Hennessy и Dior.

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О покупке Арно миланского гранда сообщил в Twitter журналист Лука Серафини – он был первым, кто написал о предварительной продаже клуба и первым сообщил об интересе Арно касательно покупки Милана.

Сумма сделки не называется, но нынешние владельцы не хотели расставаться с активами клуба через вклады в строительство нового стадиона.

К слову, Серия А опубликовала на YouTube подборку лучших голов декабря в чемпионате Италии.

Источник: Luca Serafini

Фото: Dreamstime

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