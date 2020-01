Экс-футболист сборной Турции и бронзовый призер чемпионата мира 2002 года Хакан Шукюр вынужден был эмигрировать в США из-за конфликта с турецким правительством.

Несколько лет назад Шюкур вступил в партию Эрдогана, но вскоре покинул ее – Хакан был разочарован уровнем коррупции и общей манерой ведения дел. После этого его счета были заморожены, а в 2015 году он вместе с семьей переехал в США из-за постоянных нападений на родине.

В 2016 году его объявили в турецкий розыск из-за оскорблений в адрес Эрдогана и по подозрению в причастности к попытке госпереворота. За это могут назначить пожизненное заключение или смертную казнь.

Шукюр живет в Вашингтоне и работает в Uber таксистом из-за политических преследований со стороны турецкого правительства.

Хакан вместе с другом владел кафе и пекарней в Пало-Альто еще год назад. Однако впоследствии в кафе начали происходить провокации. Шукюра взяли под защиту ФБР.

Счета экс-футболиста в Турции заморожены, а его недвижимость фактически конфисковали. У Хакана даже отобрали профессиональные достижения – в 2017 году Галатасарай исключил его из всех клубных списков, хотя члены правления проголосовали против.

