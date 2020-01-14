Экс-футболист сборной Турции и бронзовый призер чемпионата мира 2002 года Хакан Шукюр вынужден был эмигрировать в США из-за конфликта с турецким правительством.

Несколько лет назад Шюкур вступил в партию Эрдогана, но вскоре покинул ее – Хакан был разочарован уровнем коррупции и общей манерой ведения дел. После этого его счета были заморожены, а в 2015 году он вместе с семьей переехал в США из-за постоянных нападений на родине.

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В 2016 году его объявили в турецкий розыск из-за оскорблений в адрес Эрдогана и по подозрению в причастности к попытке госпереворота. За это могут назначить пожизненное заключение или смертную казнь.

Шукюр живет в Вашингтоне и работает в Uber таксистом из-за политических преследований со стороны турецкого правительства.

— Да, я сейчас выхожу на работу. Я работаю в Uber и продаю книги, потому что у меня ничего нет нигде в мире. Эрдоган забрал у меня все – мое право на свободу, право на самовыражение, на труд. Они бросали камни в магазин моей жены. Когда я покинул страну, они арестовали моего отца. Все, чем я владел, было конфисковано. Это трудное время для моих родителей. Все люди, которые связаны со мной, испытывают финансовые трудности, – рассказал Хакан.

Хакан вместе с другом владел кафе и пекарней в Пало-Альто еще год назад. Однако впоследствии в кафе начали происходить провокации. Шукюра взяли под защиту ФБР.

Счета экс-футболиста в Турции заморожены, а его недвижимость фактически конфисковали. У Хакана даже отобрали профессиональные достижения – в 2017 году Галатасарай исключил его из всех клубных списков, хотя члены правления проголосовали против.

Hakan #Sukur – 115 games for Turkey, 51 goals, now drives around the streets of Washington working for Uber. pic.twitter.com/hGLpAL4bVG — Steve Mitchell (@barafundler) January 13, 2020

Хакан Шукюр является автором самого быстрого гола в истории ЧМ – в матче за третье место в 2002 году он поразил ворота Кореи на 11-й секунде.

Ранее единственная иранская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, – уехала из страны по политическим мотивам.

Источник: Record

Фото: Hakan Şükür