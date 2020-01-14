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Факты / Спорт

Тиль Швайгер снимет фильм о Швайнштайгере

Немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер начал съемки документального фильма об экс-футболисте сборной Германии и мюнхенской Баварии Бастиане Швайнштайгере.

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Выход фильма запланирован уже в 2020 году на стриминговий платформе Amazon Prime.

— Для меня Бастиан – один из величайших немецких футболистов в истории. Он особенный человек. Для меня Швайнштайгер – это чистые эмоции. С ним легко, потому и создание сценария не создало большие трудности. Он должен получить свой фильм, – рассказал Швайгер.

Напомним, Швайнштайгер объявил о завершении профессиональной карьеры в октябре 2019 года.

Источник: Die Welt

Фото: Dreamstime

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