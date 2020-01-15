Суперфан Динамо Парамон впал в кому

Легендарный болельщик киевского Динамо и его живая легенда Сергей Заборовский (Парамон) попал в реанимацию.

Парамон ехал с работы в маршрутке и потерял сознание, после чего его доставили в реанимацию, четвертой городской больницы, где он находит в коме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Геенко.

Парамон болеет за киевский клуб с 1967 года. Также известно, что легендарный наставник Динамо Валерий Лобановский обращался к суперфану только по имени и отчеству.

Смотрите: Перформанс ультрас киевского Динамо в топ-3 лучших в мире в 2019 году

Более 30 лет суперфан посещал все матчи киевского клуба. После инцидента в матче Лиги Европы сезона-2010/11 против Браги, когда Сергей Заборовский пытался дать пинка лайнсмену, руководство Динамо лишило его привилегий и Парамон стал посещать матчи в статусе обычного болельщика.

Известно, что Заборовский некоторое время работал дворником в аэропорту Жуляны и иногда получал помощь от Динамо.

Ранее Факты ICTV писали, как болельщики Динамо отпраздновали день рождение Степана Бандеры.

Джерело: Олександр Геєнко

Фото: 1927.kiev.ua