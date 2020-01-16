Суд постановил закрыть олимпийские объекты в Рио-де-Жанейро за 48 часов

Суд Рио-де-Жанейро постановил закрыть все олимпийские объекты, которые были построены для Игр-2016.

Объекты должны быть закрыты в течение 48 часов.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, в котором на основании данных контрольно-надзорного органа утверждается, что эти объекты не имеют сертификатов безопасности и могут быть опасны для посетителей.

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Судья Эуженио Араужо отметил, что Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро был не только местом проведения соревнований, но также принимал концерты и фестивали. Однако, по его словам, в нынешних условиях проведение подобных мероприятий может обернуться трагедией из-за несоответствия объектов нормам безопасности.

В свою очередь городские власти намерены обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года.

Напомним, олимпийский манифест Пьера де Кубертена продали за рекордную сумму на аукционе.

Джерело: Globo