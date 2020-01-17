Бой между ирландским бойцом Конором МакГрегором и американцем Дональдом Серроне состоится в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе. Встреча в рамках турнира UFC 246 пройдет на T-Mobile Arena.

Прямую трансляцию боя отечественные любители смешанных единоборств смогут посмотреть на телеканале Setanta Sports. Трансляция турнира начнется в 5.00, но сам бой состоится ближе к 6.30 утра.

Также поединок в Лас-Вегасе покажет российский телеканал Рен-ТВ, британский канал BT Sport Box Office и американский ESPN+.

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Кроме боя МакГрегора и Серроне в октагоне состоятся еще ряд интересных поединков:

Холли Холм (12-5) – Ракель Пеннингтон (10-8)

Алексей Олейник (57-12-1) – Морис Грин (8-4)

Клаудиа Гаделья (16-4) – Алекса Грассо (11-2)

Энтони Петтис (22-9) – Диего Феррейра (16-2)

Напомним, бой МакГрегора и Серроне не будет титульным. Он пройдет в рамках полутяжелого дивизиона и будет рейтинговым.

31-летний МакГрегор ранее провел 25 поединков, в которых одержал 21 победу. Последний свой бой ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову еще в октябре 2018 года.

На счету 36-летнего Серроне 49 боев, из которых 36 побед. В своем крайнем бою в сентябре 2019 года Ковбой проиграл соотечественнику Джастину Гетджи.

Напомним, на официальной пресс-конференции перед турниром UFC МакГрегор и Серроне впервые провели дуэль взглядов.