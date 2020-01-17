Английский защитник и капитан Манчестер Юнайтед Эшли Янг вскоре сменит клубную прописку.
Футболист уже прибыл в расположение миланского Интера для прохождения медосмотра и подписания контракта.
За 34-летнего англичанина нерадзурри заплатят €1,5 млн.
Янг выступал в составе красных дьяволов с 2011 года, перейдя из Астон Виллы. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 18 поединков в футболке Манчестер Юнайтед, отметившись одним голом и одним результативным пасом.
Читайте: Алиссон расплакался во время обряда крещения Роберто Фирмино
Тем временем главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер уже сообщил, что новым капитаном станет защитник Гарри Магуайр.
— Гарри – капитан. Все говорит о том, что он лидер. Теперь повязку носить он, – сказал Сульшер.
26-летний Магуайр перешел в МЮ летом 2019 с Лестер Сити.
Ранее Факты ICTV писали, что УЕФА изменил схему команды, чтобы втиснуть форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду в сборную года.
Источник: Manchester United, Gianluca Di Marzio