Английский защитник и капитан Манчестер Юнайтед Эшли Янг вскоре сменит клубную прописку.

Футболист уже прибыл в расположение миланского Интера для прохождения медосмотра и подписания контракта.

За 34-летнего англичанина нерадзурри заплатят €1,5 млн.

Янг выступал в составе красных дьяволов с 2011 года, перейдя из Астон Виллы. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 18 поединков в футболке Манчестер Юнайтед, отметившись одним голом и одним результативным пасом.

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Тем временем главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер уже сообщил, что новым капитаном станет защитник Гарри Магуайр.

— Гарри – капитан. Все говорит о том, что он лидер. Теперь повязку носить он, – сказал Сульшер.

26-летний Магуайр перешел в МЮ летом 2019 с Лестер Сити.

Ранее Факты ICTV писали, что УЕФА изменил схему команды, чтобы втиснуть форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду в сборную года.

Источник: Manchester United, Gianluca Di Marzio