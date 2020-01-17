PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Капитан МЮ прибыл в Милан для прохождения медосмотра

Английский защитник и капитан Манчестер Юнайтед Эшли Янг вскоре сменит клубную прописку.

Футболист уже прибыл в расположение миланского Интера для прохождения медосмотра и подписания контракта.

За 34-летнего англичанина нерадзурри заплатят €1,5 млн.

Янг выступал в составе красных дьяволов с 2011 года, перейдя из Астон Виллы. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 18 поединков в футболке Манчестер Юнайтед, отметившись одним голом и одним результативным пасом.

Читайте: Алиссон расплакался во время обряда крещения Роберто Фирмино

Тем временем главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер уже сообщил, что новым капитаном станет защитник Гарри Магуайр.

— Гарри – капитан. Все говорит о том, что он лидер. Теперь повязку носить он, – сказал Сульшер.

26-летний Магуайр перешел в МЮ летом 2019 с Лестер Сити.

Ранее Факты ICTV писали, что УЕФА изменил схему команды, чтобы втиснуть форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду в сборную года.

Источник: Manchester United, Gianluca Di Marzio

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка