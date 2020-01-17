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Факты / Спорт

Лунин дебютировал за Овьедо, пропустив курьезный гол

Украинский голкипер испанского Овьедо Андрей Лунин дебютировал за новый клуб матчем против Альмерии в 23-м туре Сегунды.

В первом тайме Лунин сохранил свои ворота на замке, а вот вторую половину встречи украинский кипер точно захочет стереть из своей памяти.

Сначала на 62-й минуте в ворота Овьедо назначили пенальти. Лунин не угадал угол ворот: Нуньес пробил справа от себя, тогда как Лунин прыгнул в другую сторону.

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А потом Лунин вышел из штрафной без особой надобности и, из-за недопонимания с партнером по команде, позволил сопернику перехватить мяч. Нуньес таким подарком воспользовался и удвоил счет для Альмерии.

Это поражение оставила Овьедо на 17-й строчке второго дивизиона Испании.

Напомним, Реал досрочно разорвал контракт с Вальядолидом об аренде Андрея Лунина.

Фото: Getty Images

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