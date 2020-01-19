Украинский форвард бельгийского Гента Роман Яремчук не сможет помочь ближайшее время из-за травмы.

Футболист сборной Украины травмировался накануне и имеет проблемы с ахилловым сухожилием. 19 января у Яремчука запланирована операция.

По предварительным данным 24-летний футболист останется вне игры на 2-3 месяца.

Читайте: Арбитр, который “утопил” сборную Украины на Евро-2012, трудоустроился в России

Наставник бельгийского клуба Йессо Торуп надеется, что игрок восстановится к матчам плей-офф внутреннего чемпионата, который начнется после 30-го тура (на данный момент сыграно 22 тура).

В текущем сезоне Яремчук забил 17 голов и сделал две результативные передачи в 30-ти матчах за клуб.

Напомним, УАФ подтвердила товарищеский поединок сборной Украины с командой Кипра в рамках подготовки к Евро-2020.

Источник: HLN