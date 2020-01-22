Экс-президент УЕФА Платини трудоустроился в FIFPro

Бывший президент УЕФА Мишель Платини назначен советником президента Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) Филиппа Пиа.

— Мишель Платини имеет уникальные навыки общения, связи и знания. Он всегда будет человеком, к которому будут прислушиваться. Я знаю Платини с 1972 года. Ему удавалось продвигать свои идеи, будучи президентом УЕФА. Его всегда слушали на самом высоком уровне, – отметил президент FIFPro Филипп Пиа.

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Француз был главой УЕФА с 2007 по 2015 год. В октябре 2015 его отстранили от любой футбольной деятельности за незаконное получение около 2 млн швейцарских франков от тогдашнего босса ФИФА Йозефа Блаттера.

Напомним,срок дисквалификации Платини истек в октябре 2019 года.

Источник: Le Parisien