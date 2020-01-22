Экс-секретарь Осасуны признался в участии клуба в договорных матчах

Экс-секретарь испанской Осасуны Анхель Вискай заявил в суде, что его бывший клуб принимал участие в организации договорных матчей.

Речь идет о сезонах-2012/13 и 2013/14, когда команда из Памплоны боролась за выживание в Ла Лиге.

По словам Виская в 2013 году клуб заплатил Хетафе €400 тыс. за поражение, а Бетису €250 тыс. Также Осасуна стимулировала соперников Депортиво и Сельты, с которыми рохильос боролись за место в испанской элите. В следующем сезоне Осасуна заплатила €250 тыс. Эспаньолу за ничью, однако это не помогло команде из Памплоны, которая вылетела из Примеры.

Читайте: 135 теннисистов подозреваются в договорных матчах

Также Вискай сообщил, что три игрока Бетиса лично получили деньги за участие в договорных матчах – Жорди Фигерас, Хави Торрес и Антонио Амайя. Сейчас все трое находятся под следствием. Также дело открыли против шести бывших руководителей Осасуны и двух агентов по недвижимости, которые были причастны к сделке.

Как только Вискай узнал, что лига начала расследование в отношении договорных матчей, он все рассказал президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу. Это признание сыграло ключевую роль в том, что дело дошло до суда.

В текущем сезоне Ла Лиги после 20-ти сыгранных туров Осасуна идет на 13-м месте в турнирной таблице.

Напомним, сэра Алекса Фергюсона обвинили в организации договорного матча Лиги чемпионов.