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Факты / Спорт

74-летний футболист может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Египетская футбольная ассоциация зарегистрировала трансфер 74-летнего футболиста Иза Элдина Балдера в клуб третьего дивизиона страны 6 октября.

Футболист и футбольная ассоциация страны уже пригласили регистраторов Книги рекордов Гиннеса понаблюдать за игрой футболиста в третьей лиге.

Если Балдер выйдет на поле, то станет самым возрастным футболистом в истории. Сейчас рекорд принадлежит Исааку Хайику, который в 73 года вышел на поле в составе клуба четвертого дивизиона Израиля Ирони Ор-Иегуда в апреле 2019 года.

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Отметим, что Балдер не известен выступлениями ни за один профессиональный клуб.

Старейшим футболистом-профессионалом в мире считается 52-летний японец Кадзуйоси Миура из Йокогамы.

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Источник: EFA

Фото: EFA

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