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Факты / Спорт

Фристайлист завоевал для Украины единственную медаль на юношеской Олимпиаде 2020

В швейцарские Лозанне завершилась зимние Юношеские Олимпийские игры 2020.

Единственную награду в копилку Украины принес ровенский фристайлист Орест Коваленко, который в дисциплине биг-эйр завоевал бронзовую награду.

Третье место Коваленко позволило Украине попасть в медальный зачет. Таким образом наша сборная заняла 29 позицию разделив ее еще с четырьмя командами.

Всего украинские сборную на III зимней Юношеской Олимпиаде представляло 39 спортсменов.

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Еще три украинских спортсмена завоевали награды в смешанной команде спортсменов МОК, которые представляют разные национальные олимпийские комитеты.

В финале хоккейного турнира в формате 3х3 сошлись два украинца – Владимир Трошкин и Денис Пасько. Трошкин выиграл золото, а Пасько – серебро. Также украинская пара София Нестерова и Артем Даренский в составе команды Team Vision выиграли бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд по фигурному катанию.

К слову, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту.

Фото: НОК Украины

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